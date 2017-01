Villingen-Schwenningen Der tausendste Halbmarathon wartet

VS-Schwenningen. Der Prozess des Umdenkens begann für Harry Ohlig, als er in der Diskothek eine Veranstaltung machte für Menschen mit Behinderung und ein Mädchen mit Mukoviszidose kennenlernte, das im Folgejahr im Alter von nur neun Jahren starb.

Nach langen Gesprächen mit den Eltern reifte in ihm immer mehr der Gedanke, etwas zu tun und zwar mit allen Konsequenzen. Jetzt besuchte er Maria Noce und ihr Team im Hospiz Via Luce und kündigte seinen 1000. Halbmarathon an, den er am 10. Februar auf einer Rundstrecke um das Anwesen von Maria Noce laufen will.

Er hofft, dass viele interessierte Menschen, ob Sportler oder Nichtsportler, alt oder jung, mit ihm laufen – und wenn es nur eine halbe Runde ist. Er wird T-Shirts für zehn Euro zugunsten des geplanten Kinderhospizes verkaufen und hofft auf viele Spenden. Am 21. Mai wird Ohlig wieder in Schwenningen bei Maria Noce sein und einen weiteren Halbmarathon, "hoffentlich mit vielen Begleitern", laufen. Das Team von Maria Noce tüftelt noch an einem attraktiven Rahmenprogramm, um möglichst viele Sportler und Nichtsportler, die sich für das geplante Kinderhospiz "Sternschnuppe" begeistern, anzuziehen.