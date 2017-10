Villingen-Schwenningen Der schwäbische Spion

Autobiograf beschreitet "Stadtrundgang" durch Schwenningen

Denn seine Heimatstadt Schwenningen, die sich aus einem Dorf entwickelte und später das Attribut "weltgrößte Uhrenstadt" trug, wird keinesfalls nur erwähnt. Insbesondere in den Anfangskapiteln beschreitet Wangler förmlich einen Stadtrundgang mit den Lesern, angefangen vom Marktplatz mit dem Rathaus, bis zu seinem Geburtshaus in der heutigen Pestalozzistraße.

Wie Wangler im Vorwort der Neuauflage deutlich macht, wurden in der jüngsten Fassung "an nicht wenigen Stellen einerseits Nachbesserungen, andererseits Zusätze und Erweiterungen" vorgenommen. Verändert habe er den Inhalt jedoch nicht. So habe er beispielsweise die Passage, in der es heißt, dass der Neckar in Schwenningen in unterirdische Betonröhren eingezwängt sei, nicht aktualisiert. Auch wenn sich das seit Erscheinen der Erstauflage mittlerweile verändert hat. Auch wurde Unzutreffendes, das auf Wahrnehmungen und Behauptungen Dritter beruht, nicht korrigiert, heißt es weiter. Eine Neuheit führte jedoch tatsächlich zu einer inhaltlichen Veränderung: Erst nach Erscheinen seines Buches erfuhr Wangler von noch existierenden Stasi-Dokumenten über seine Person. Diese fügte er dem Nachwort der Neuauflage bei und kommentierte sie. "Diese Dokumente ermöglichen eine unvoreingenommene Beurteilung der entsprechenden Aussagen im Buch", schreibt Wangler in seinem Vorwort.

Der Autor betont, dass die Neuauflage zwar in weiten Teilen inhaltlich identisch sei, aber eben auch bislang nicht Bekanntes enthalte. "Die Lektüre könnte sich deshalb auch für Leser lohnen, die mit dem ursprünglichen Text bereits vertraut sind", schreibt Walter Wangler.