Villingen-Schwenningen Der Schwabe, Mythos und Marke

Mit breitem Hintergrundwissen führte dieser die Gäste aus der Doppelstadt durch "seine" Ausstellung. Manche Stereotypen über "die Schwaben" wurden heiter illustriert, manche Fakten der südwestdeutschen Geschichte wieder ins Gedächtnis gerufen. Neu war vielen Besuchern, dass die Römer, wenn sie von "Sueben" sprachen, nicht unsere Vorfahren meinten, sondern damit eine Vielzahl germanischer Stämme bezeichneten. Und mit "mare suebicum", also "Schwäbisches Meer", meinten sie nicht etwa den Bodensee, sondern die Ostsee. An verschiedenen historischen Karten wurde deutlich, welchen Raum das spätere Herzogtum im Südwesten umfasste: Von den Vogesen bis zum Lech – im Süden reichte es fast bis nach Oberitalien. Im frühen Mittelalter wurde das Herzogtum Alemannien genannt, im hohen Mittelalter setzte sich dann der Begriff Herzogtum Schwaben durch. Mit dem Ende der Staufer zerfiel das Herzogtum in hunderte kleiner Territorien und Reichsstädte. Erst durch die Flurbereinigung 1806 unter Napoleon wurde der Südwesten wieder übersichtlich: Königreich Württemberg, Großherzogtum Baden und das Fürstentum Hohenzollern.

Interessant war die Einschätzung von Kurator Frank Lang, wie die eingegliederte Bevölkerung zu diesen neu gebildeten Staaten stand: Die badischen Großherzöge hätten im 19. Jahrhundert die bisher österreichischen, kurpfälzischen oder reichsstädtischen Gebiete erfolgreich integriert: "Am Ende des Jahrhunderts fühlten sich alle Untertanen – von Mannheim bis Konstanz – vor allem als Badener."

Im Königreich Württemberg hielten Hohenloher und Oberschwaben stärker an ihrer eigenen Identität fest und fühlten sich nicht wirklich als Württemberger. Mit besonderem Interesse betrachteten die Besucher die Ausstellungsstücke aus dem Oberzentrum: ein wunderschön gearbeitetes Vortragekreuz aus dem Villinger Münsterschatz und eine frühe Stechuhr aus dem Schwenninger Heimatmuseum.