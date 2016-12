Villingen-Schwenningen Der Name "Vögele" verschwindet

Villingen-Schwenningen (cos). Klar aber ist: Die Sommerkollektion 2017 von Vögele soll noch verkauft werden, aber dann ist Schluss. Den Mitarbeitern der Charles Vögele Modemärkte flatterte am 23. Dezember eine entsprechende Post ins Haus. Sempione Retail hatte im September bekanntlich ein öffentliches Kaufangebot für die Charles Vögele Holding gemacht. Dieses Angebot wurde zum 16. Dezember vollzogen. Für einen Großteil der Filialen in Deutschland habe Sempione Retail eine Vereinbarung mit einem anderen europäischen Textilretailer abgeschlossen, der diese übernehmen und weiter betreiben wolle. Welche Filialen dies betrifft, steht aber noch immer nicht definitiv fest, so Nicole Borel, die Schweizer Pressesprecherin von Vögele. Die Verhandlungen laufen noch. "Aktuell prüfen wir, die übrigen Filialen unter einer eigenen Marke weiterzuführen. Details dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben." Die deutschen Filialen würden mittelfristig unter der Marke des europäischen Textil­retailers oder allenfalls unter einer eigenen Marke weitergeführt. Der Name Charles Vögele werde mittelfristig verschwinden. Außer der Filiale in Villingen gibt es im Landkreis noch Filialen in Bad Dürrheim (6 Mitarbeiter), in Donaueschingen (5) sowie in Hüfingen (5).