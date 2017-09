Villingen-Schwenningen Der Mosaiksicherung liegen keine Steine mehr im Weg

Die Erschließungsmaßnahmen seien im vollen Gange, berichtet derweil Storz-Bauleiter Sven Stutzmann. Derzeit seien die Mitarbeiter am Fußweg beim Helene-Mauthe-Kindergarten beschäftigt. "In spätestens drei Wochen ist dieser wieder zu", verspricht der Bauleiter. In der nächsten Woche ginge der Straßenbau im Bereich des Kreisverkehrs weiter.

Erleichtert zeigt sich Gregor Braun, dass die Zukunft für das denkmalgeschützte Wandmosaik des Künstlers Bertold Müller-Oerlinghausen, das im Raum der ehemaligen Klinikseelsorge an einer Wand befestigt ist, gesichert scheint. "Die Firma Rebholz übernimmt es", weiß der Architekt. Dieser gehört eines von neun Quartieren, auf dem sie das Konzept "Service-Wohnen" mit 70 Kompaktwohnungen für Mieter und Kapitalanleger realisieren will. In dieses Areal werde das Kunstwerk integriert.

Doch bis dahin dauert es noch. Nachdem der Rückbau rund um das Mosaik in den vergangenen Monaten sehr behutsam vonstatten gehen musste, um es nicht zu beschädigen – dadurch wurde sogar der gesamte Zeitplan für die Abrissfirma Lämmle nach hinten verschoben –, könnte das Kunstwerk nun in spätestens drei Wochen abtransportiert werden. "Dabei wird es wahrscheinlich in acht Segmente aufgeteilt", berichtet Braun. Bis zur Wiederverwendung werde es zwischengelagert.

Von den acht Quartieren des rund 80 000 Quadratmeter großen Klinikareals hat die Braun Stadtentwicklung sechs vermarkten können. "Wir sind in guten Verhandlungen für die letzten beiden", meint Gregor Braun. Mit Interesse beobachtet er derzeit auch die Diskussion um die mögliche Reduzierung der Stellplatzverpflichtung. Ihm käme sie entgegen, schließlich wolle er nicht, dass das neue Wohnquartier nur mit Autos vollgestellt wird.

Um das Wohngebiet Eschelen noch behindertengerechter zu machen, werde derzeit die erforderliche Satzung mit dem Stadtbauamt nochmals modifiziert, weiß der Stadtentwickler. Dazu habe er auch Gespräche mit dem Behindertenbeauftragten des Kreises, Manfred Kemter, geführt.