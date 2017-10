Villingen-Schwenningen Der meiste Verkehr ist hausgemacht

Als Schwachpunkte des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) wurden unter anderem das Netz an sich, die Barrierefreiheit sowie die Fahrzeiten als Gründe genannt, weshalb die öffentlichen Verkehrsmittel so unattraktiv sind. Wolfgang Wahl erläuterte, dass die Wahrnehmung der Bürger nicht von ungefähr komme. "Bei der Auswertung der Schnelligkeit haben wir festgestellt, dass viele Wege innerhalb der Stadt mit dem Auto tatsächlich bis zu fünf Mal schneller zurückgelegt werden können, als mit öffentlichen Verkehrsmitteln." Da wundere es einen nicht wirklich, weshalb so viele auf ihr Auto zurückgreifen.

Was Wahl als "hausgemachten Verkehr" bezeichnet, lasse sich seiner Einschätzung nach vor allem über eine Veränderung des Fortbewegungsverhaltens der Bürger regeln. Ziel muss es sein, den Verkehr zu mindern. "Allerdings wird bis 2030 eher eine Zunahme prognostiziert", so Wahl. ­Diese liege beim Autoverkehr bei zehn Prozent, beim ­Lastwagenverkehr werde ­sogar mit 13 Prozent gerechnet.

Während der Verkehr zwar voraussichtlich weiter zunimmt, erwartet der Leiter des Ingenieurbüros allerdings "eine Verlagerung" auf höherrangige Straßen – also raus aus dem innerstädtischen Straßennetz auf Umgehungsstraßen. Doch auch dort soll es zu Verkehrsverschiebungen kommen. So werde die Bundesstraße 33 durch die Erweiterung der B 523 entlastet, innerstädtisch erwartet Wahl beispielsweise durch die Sanierung des Marktplatzes in Schwenningen eine "lokale Verlagerung" auf umliegende Hauptstraßen.

Bürger sollen in Prozess einbezogen werden

Für konkrete Maßnahmen sei es noch zu früh, da in der Entwicklung des Verkehrskonzeptes noch wichtige Schritte fehlen. Nach der Erfassung der Datengrundlage durch Verkehrszählungen und Mobilitätsbefragung, sollen in einem weiteren Schritt die Bürger beteiligt werden. So werden in entsprechenden Workshops mögliche Maßnahmen erarbeitet. Parallel dazu soll laut Wolfgang Wahl der Verkehrsentwicklungsplan ausgearbeitet und daraus ein Umsetzungskonzept entwickelt werden.