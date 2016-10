Villingen-Schwenningen Der "Kaiser Wilhelm" wird heute 80 Jahre alt

Nach der Schule erlernte Wilhelm Kaiser bei Fridolin Heizmann in Donaueschingen das Maler und (auch Auto-) Lackierer-Handwerk. Diese Berufssparten waren damals noch vereint. Nach der Lehre zog es ihn beruflich in die weite Welt, nach St. Georgen, Meersburg und als Gastarbeiter nach St. Moritz. Durch ein Inserat in der örtlichen Tageszeitung ließ er sich dort anwerben.

Bei der Arbeit hatte er es nicht ganz so mondän. Prominenz lief ihm trotzdem über den Weg; an Hildegard Knef erinnert er sich noch gut. Danach war er wieder in der hiesigen Umgebung, bei Erhard Scherzinger in Tannheim und Eisenmann & Bähr in Villingen. 1971 legte er die Meisterprüfung als Lackierer ab. Bis zur Rente war er fast 20 Jahre beim Autohaus Keller.

Und geheiratet hat er auch. 1961 war das – keine Tannheimerin, seine Auserwählte kam aus Neustadt. Das elterliche landwirtschaftliche Anwesen wurde in zwei Bauabschnitten stückweise weitgehend in Eigenarbeit in ein modernes Wohnhaus verwandelt. Hobbys hatte und hat er einige. Oldtimer wieder original herzurichten hat ihm großen Spaß gemacht und hat immer noch ein kritisches Auge dafür; und dann seit über 55 Jahren Schützenverein und Chorgesang.