Villingen-Schwenningen Der Hut blieb dran, nur der Kopf war weg

Sie können aber nicht zaubern, "wir tun nur so, als ob wir zaubern können", meint Wolfram Bohnenberger. Trotzdem können sie locker Münzen verschwinden und an anderer Stelle wieder auftauchen, aus schwarzen plötzlich weiße Schuhe werden lassen, oder auch mal ein Taschentuch in die Mitte eines völlig blanken Spiegels ohne Loch hineinstecken, um es später wieder hervorzuholen. Die beiden Brüder – außerhalb des Lebens als Zauberkünstler Mediziner und Diplom-Ingenieur – vermochten zumindest die Gäste im vollbesetzten Haus zwei Stunden lang zu verzaubern.

Perfekt arbeiten die beiden Stuttgarter auf der Bühne zusammen, schaffen es locker, mit gegenseitiger schwäbischer Anmoderation ihrer Zaubertricks sich in die Herzen der Zuschauer zu manövrieren. Das Spektrum dessen, was die beiden auf die Bühne bringen, reicht von einfachen Taschenspielertricks bis hin zu faszinierenden und für den Zuschauer unerklärlichen Phänomenen, die mit Sicherheit eine große Kunstfertigkeit benötigen, falls die beiden eben nicht doch mit viel Hokuspokus zaubern können.

Einer der Höhepunkte war bereits früh zu sehen: Gernot Bohnenberger ließ sich auf einem Sessel nieder, den Wolfram mit viel Pathos umkreiste, um seinen älteren Bruder schließlich einen Würfel auf den Kopf zu setzen. Als schließlich am Würfel Klappen geöffnet wurden, war, anders als der Titel vermuten ließ, der Hut nicht ab, wohl aber der Kopf des Bruders. Durch eingesteckte Messer wie auch das weitere Umkreisen wurde deutlich, dass der nun transparente Würfel den Durchblick ermöglichte und tatsächlich nur noch aus dem leeren Holzgestell bestand.