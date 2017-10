Villingen-Schwenningen Der erste Schritt auf dem Weg zum Star

Jessica Göpfert ist eine von jenen, die noch nicht registriert waren. Die Hornbergerin war angemeldet. Als Hobbyschauspielerin erfüllte das Casting komplett ihre Erwartungen. "Die Aufregung hielt sich in Grenzen, mal sehen was aus dem Auftritt wird", lachte sie und trat zufrieden den Heimweg an. Alles auf sich zukommen lassen wollte Larissa Maier (20 Jahre) aus Mahlstetten. Es war ihr erster Auftritt in einem Casting – und wenn dabei eine Serienrolle herausspringt ist es umso besser. "Wir schreiben bereits kleine Drehbücher und stellen unsere Filme auf Youtube. Ich nutze deshalb jede Chance, um in der Schauspielbranche Fuß zu fassen", skizziert die Rottweilerin Maira Wäschle (16) ihre Beweggründe einer Teilnahme am Casting. Gemeinsam mit Freundin Miriam Lander (14) und dem aus Niedereschach stammenden Lukas Aberle (17) war sie gekommen, aber hatte zudem die Gitarre geschultert, um ein weiteres ihrer Talente zu präsentieren. "Ich spiele in meinem Heimatort Hüfingen gerne Theater, weshalb soll ich es nicht hier probieren?", gab Claudia Böhm (zwölf) ihre Beweggründe für eine Mitwirkung am Casting an. "Wir sind beim Verteilen von Prospekten auf eine Teilnahme angesprochen worden, jetzt machen wir eben mit", freuten sich die beiden Schwenninger Nikita Tarassov (15) und Samuel Miljak (15). Selbst wenn nicht alle erfolgreich sein können, so erhält doch jeder der Teilnehmer eine eigene Profilkarte, die er nach seinen Wünschen erweitern kann.