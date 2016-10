Villingen-Schwenningen Der Deutenberg ist in Bewegung

VS-Schwenningen. Das Projekt "Deutenberg in Bewegung" präsentiert seine kreativen Schülerarbeiten. Vom 21. Oktober bis zum 3. November stellen Schüler des Schulverbundes und des Gymnasiums am Deutenberg (GaD) ihre Arbeiten in der Zentrale der Schwenninger Krankenkasse in der Spittelstraße 50 aus. Die Auftaktveranstaltung findet im Atrium der Krankenkasse am 21. Oktober, um 18 Uhr statt.