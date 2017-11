Villingen-Schwenningen Der Coach für Schlagfertigkeit

Durch seine jahrelange Bühnenerfahrung kann er im Rahmen der Vortragsreihe "Wissen tanken" einfache und sofort anwendbare Techniken zeigen, "wie ihr im richtigen Moment sofort mutig, schlagfertig und selbstsicher seid".

Die Vorträge finden jeweils montags,17.30 bis 18.30 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen statt (Einlass: 17 Uhr). "Wissen tanken" wird veranstaltet vom Schwarzwälder Boten in Kooperation mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Schwenninger Krankenkasse in Zusammenarbeit mit der Agentur Sprecherhaus. Tickets können unter www.sprecherhaus-shop.de gebucht werden, per Mail an info@sprecherhaus.de und unter 02561/ 69 56 51 70. Es gibt sowohl Einzeltickets als auch Gruppentickets für bis zu acht Personen.

■ "Schlagfähigkeit und Souveränität machen Dich charakterstark" – dazu spricht der Showexperte, Cirque du Soleil-Star und Dozent für Performance, Christian Lindemann am 20. November. Dabei zeigt er einfache und sofort anwendbare Techniken, wie man im richtigen Moment schlagfertig und mutig ist.

■ "Cleveres Interagieren macht Dich argumentationsstark und überzeugend", so heißt es am 4. Dezember mit Lars Effertz. Er hilft dabei, durch Überzeugungskraft ein Gespräch mit dem guten Gefühl enden zu lassen, etwas dazugewonnen zu haben – sei es ein gutes Geschäft, eine unerwartete Möglichkeit oder einen neuen Partner. ­Effertz zeigt in seinem Vortrag wirkungsvolle Werkzeuge, um clever zu interagieren.