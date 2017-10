Villingen-Schwenningen Der Branchentreff für die Kreativen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die IHK sowie die Medien und Filmgesellschaft Baden Württemberg (MFG) laden die Kreativbranche der Region am Mittwoch, 25. Oktober, ab 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) zu einem Erfahrungsaustausch in das Café Uhrwerk, Bürkstraße 39 in Schwenningen, ein. Angesprochen sind Frischgebackene Gründer, erfahrene Routiniers, Freiberufler, Solo-Selbstständige und Unternehmer: Sie alle sind eingeladen und aufgerufen zum Schulterschluss der regionalen Kultur- und Kreativwirtschaft beim Branchen-Event "Creative Hug", um Potenziale, Synergien und Impulse vor Ort zu bündeln und voranzutreiben, so der Veranstalter. Ob Architektur, Design-, Musik-, Film- und Rundfunkwirtschaft, Kunst- und Buchmarkt, Software-/Games-Industrie, Darstellende Künste oder Presse- und Werbemarkt – die Organisatoren setzen auf Besucher aus allen Teilbereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft.