Villingen-Schwenningen Der Biber nagt auch an der Sicherheit

"Die Verkehrssicherung ist ein wichtiger Bestandteil des Gewässerausbaues", sagt Michael Koch, als Leiter des Amtes für Wasser- und Bodenschutz beim Landratsamt auch einer der Referenten. Sie umfasse die Kontrolle, den Betrieb, die Instandsetzung und Sicherung von Bauwerken wie Brücken und Hochwasserrückhaltebecken, Freizeit- und Erholungseinrichtungen wie Badestellen, betreffe aber auch die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten wie Baumkontrollen, so Koch. Darüber hinaus spielen Unfallverhütung und Arbeitsschutz für die ausführenden Mitarbeiter eine Rolle.

Der seit rund 20 Jahren durchgeführte Gewässernachbarschaftstag richtet sich an Leiter und Mitarbeiter von Bauhöfen, Bau- und Ordnungsämtern und hatte in diesem Jahr das Ziel, über die verschiedenen Aspekte der Verkehrssicherung in den genannten Bereichen zu informieren. Denn: "gesetzlich eindeutige Regelungen gibt es keine, lediglich Gerichtsurteile", sagt Koch.

Ein Punkt, der erst seit wenigen Jahren auf der Tagesordnung erscheint, ist der Biber, der laut Carla André, Sachgebietsleiterin im Amt für Wasser- und Bodenschutz, im Schwarzwald-Baar-Kreis inzwischen flächendeckend vorkommt.