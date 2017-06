Villingen-Schwenningen Der Berg ruft

Die traditionelle Wallfahrt aller Villinger Pfarreien auf den Dreifaltigkeitsberg findet am Montag, 12. Juni statt. Wer mit dem Bus (Abfahrt 9 Uhr an der Volksbank) fahren möchte, sollte sich im Münsterpfarramt anmelden. Parallel nehmen etwa 30 Pilger die Fußwallfahrt in Angriff. Um 1.30 Uhr nachts wird man sich am Gedenkkreuz, wo einst die Bickenkapelle stand am Villinger Bahnhof, treffen und über Schwenningen, Schura, Spaichingen wandern. Von dort geht es auf den Dreifaltigkeistberg hoch, wo um 10.30 Uhr das Wallfahrtsamt gefeiert wird. Der Bus wird die Pilger zurück nach Villingen bringen. Die Pilgerwanderung auf den Dreifaltigkeitsberg geht auf das Jahr 1765 zurück, als in Villingen eine schwere Viehseuche drohte. Aus Dankbarkeit, dass die Seuche doch glimpflich abging, trugen Villinger in jenen Zeiten ein Votivbild auf den Dreifaltigkeitsberg, das die Stadt, den damaligen Pfarrer Xaver Beck, die Ratsherren und die gerettete Viehherde zeigt und das von der Krönung Mariens überragt wird.

1983 wurde dieses Bild im Auftrag der Münstergemeinde restauriert. Eine Inschrift auf dem Bild, das unter dem Jahr auf der Empore an der Wand hängt und immer am Montag nach Trinitatis im Chorraum während des Pilgeramtes aufgestellt wird, hat folgenden Wortlaut: "Als ein Zeichen innigster Dankbarkeit gegen die Allerheiligste Dreifaltigkeit hat eine gesamte Bürgerschaft der Kaiserlich vorderösterreichischen Stadt Villingen wegen crasierender Viehseuche diese Tafel verlobt 1765."