Villingen-Schwenningen Der Bedarf ist höher denn je

Besonders in Schwenningen seien viele Wohnungen von der Substanz her "eine Katastrophe", weiß sie zudem. Sozialwohnungen würden zwar von hiesigen Wohnungsbaugesellschaften angeboten, jedoch nicht für Interessenten mit Schufa-Eintrag – und diesen hätten viele Klienten.

Fließende Übergänge gebe es also stets zwischen den Beratungsschwerpunkten, sagt Hummel, der mit Ursula Bihl zudem für die Schuldnerberatung zuständig ist und auch hier dem Bedarf nicht gerecht werden könne – es fehle eben an zusätzlichen öffentlichen Mitteln. Wartezeiten bis zu einem halben Jahr seien mittlerweile Standard. Rund ein Viertel der Hartz-Vier-Empfänger habe Schulden, sagt der Beratungsstellenleiter, mitunter durch überzogene Firmenkonten.

Nicht nur beim Thema Armut klaffe die Situation zwischen der gesamten Republik und VS auseinander, sagt Bihl, auch bei der Schwangerschaftsberatung. "Obwohl die Zahlen der Abbrüche bundesweit zurückgegangen ist, ist sie bei uns gestiegen." Das liege aber mit daran, dass viele Klienten aus dem Raum Tuttlingen oder Rottweil kämen, dort gebe es wenig derartige Beratungsstellen. Ein "leidiges Thema" sei die Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel, das auch bei der nächsten Sitzung des Kreisrats auf den Tisch komme. Und auch hier spiegele sich wieder der Zuzug von EU-Migranten wider, die trotz prekärer Verhältnisse mit geringem Einkommen viele Kinder hätten und die Schwangerschaftsberatung in Anspruch nähmen.

Weiterhin biete die Diakonie Kurberatungen an, berichtet Mitarbeiterin Carolin Kohn. Problematisch gestalteten sich dabei weniger die Genehmigung, sondern die Haussuche sowie lange Wartezeiten bis zu neun Monaten. "Das ist sehr mühsam."

Mit der ehemaligen Leiterin Sigrid Seemüller, die im vergangenen Jahr ausgeschieden ist, hätten auch weitere Helfer ihre Arbeit im Diakonieladen an der Jakob-Kienzle-Straße aufgegeben, so Kohn, die von einem Generationenwechsel spricht. Der Mangel an ehrenamtlicher Unterstützung sei noch immer spürbar. Dabei ist der Diakonieladen unentbehrlich, wie Reinhold Hummel deutlich macht: Fließt doch der Überschuss aus den Einnahmen sowohl in den Kinderhilfsfonds, die Flüchtlingshilfe, als auch in das Personal der Beratungsstelle.

Weitere Informationen: Wer Interesse an einer Mitarbeit im Diakonieladen hat, kann sich bei Carolin Kohn unter der Telefonnummer 07720/30 13 45 melden.