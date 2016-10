Villingen-Schwenningen Den Stab übergeben

Mit Ausscheiden des ehemaligen Geschäftsführers im Jahr 2013 übernahm Margrit Zepf die Geschäftsführung des Bezirks Schwarzwald-Bodensee, und zum ersten Mal stand damit eine Frau an der hauptamtlichen Spitze des Bezirks.

Viel Fingerspitzengefühl gezeigt und erfolgreiches Team geformt

In nur wenigen Monaten erlebte der Bezirk einen nicht unerheblichen Beschäftigtenaustausch, und mit viel Fingerspitzengefühl gelang es Margrit Zepf aus den "Alten" und "Neuen" ein schlagkräftiges und erfolgreiches Team zu formen, dessen Arbeit innerhalb ver.dis nach Mitteilung der Gewerkschaft "hohe Anerkennung" erfahre. "Ehrenamtliche Funktionäre, hauptamtlich Beschäftigte, und ›normale‹ Mitglieder arbeiten seither erfolgreich und mit viel Freude zusammen, und machen dadurch den kleinsten ver.di Bezirk Baden-Württembergs sichtbar. Und dies nicht nur durch Streiks in Tarifrunden, sondern auch bei politischen Aktionen wie die Anti-Pegida-Demonstrationen in Villingen, oder beim 1. Mai", so teilt die Gewerkschaft mit.