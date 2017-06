Villingen-Schwenningen Den Römern an Rhein und Mosel auf der Spur

VS-Villingen. Am Gymnasium am Romäusring hat die Studienfahrt der Lateinschüler schon eine gewisse Tradition. In diesem Jahr erkundeten die Schüler der Jahrgangsstufe 8 mit ihren Lateinlehrern Auler und Lebert sowie der Referendarin Klusmann die Städte Trier und Köln. Bei einer ersten Stadterkundung in "Colonia Claudia Ara Agrippinensium" bereiteten Schülergruppen Rallye-Aufträge für ihre Mitschüler vor und erhielten so einen ersten Eindruck der antiken Überreste im modernen Köln.