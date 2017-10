Villingen-Schwenningen Den Nachbarn Glasfaserausbau vorgestellt

Diese Freundschaftstreffen zwischen den beiden Nachbarn finden jedes Jahr, abwechslungsweise in der Schweiz und in Deutschland, statt.

Der Morgen stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Zunächst wurde der Gruppe die Arbeit des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar durch dessen Geschäftsführer Jochen Cabanis vorgestellt. Dabei wurde insbesondere auf das Thema Digitalisierung und den Glasfaserausbau im Landkreis eingegangen. Zudem besichtigte die Delegation die Lernfabrik 4.0 an der Gewerbeschule in VS-Schwenningen, danach schloss sich eine Diskussionsrunde zum Thema Digitalisierung an Schulen und im Bildungsbereich allgemein an.

Am Nachmittag gab es nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Bernhard Kaiser eine Führung durch den Gewölbekeller der Alten Hofbibliothek in Donaueschingen.