Villingen-Schwenningen. 40 aktive Christen aus dem Raum VS, darunter viele Jugendliche, engagierten sich kürzlich unter dem Motto "Kein Kind ist unzumutbar – Jeder Mensch ist gleich wertvoll" zum wiederholten Male beim "Marsch für das Leben" in Berlin. Diese Demonstration unter der Leitung des Bundesverbandes Lebensrecht erreichte mit rund 7500 Teilnehmern erneut die Zahlen des Vorjahres. Durch gute Polizeiarbeit gelang es Störern nicht, den Zug zu blockieren. Vereinzelte Attacken wurden konsequent unterbunden. Von den Gegendemonstranten ließen sich die im Schweigemarsch versammelten friedlichen Teilnehmer und ihre Anhänger aus VS unter der Federführung des Weilersbachers Johannes Hauger sowie dem Spaichinger Franz Ströbele von der CDL (Christdemokraten für das Leben) und von ALfA (Aktion Lebensrecht für Alle) nicht abhalten. Unterstützung erfuhren die Demonstrationsteilnehmer vom neuen Berliner Bischof Heiner Koch sowie dem Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, der den ökumenischen Gottesdienst mit dem evangelischen Pfarrer Werner Neuer zelebrierte. Vor der Demonstration ließen sich die Teilnehmer durch das Reichstagsgebäude führen.