Villingen-Schwenningen Demokratie fängt schließlich beim Parken an

Hermann Zettler hat sich nach einem Unfall als Frührentner in seinem Garten ein Häuschen gebaut, das absticht von den modernen Villen ringsum. Hier widmet er sich seinem Garten, den Hasen und Hühnern, und alles hat seine Ordnung: Er lebt mit Gott und der Welt im Reinen, so auch mit seiner Frau Elfriede und der Tochter, denen er mit seinem schwäbischen Ordnungssinn gehörig auf den Keks gehen kann.

Dann ist da der reiche Nachbar, Rechtsanwalt Meerfeld mit seiner schicken Frau aus Stuttgart, die beide Zettler loswerden wollen. Zettler in seiner kleinbürgerlichen Idylle entspricht nicht ihrem Gusto. Sie wollen einen Landschaftsgarten für die edlere Bio- und Sektgesellschaft. Deshalb setzt Meerfeld, Zettler Ideen von Reisen und Horizonten in den Kopf.

Im Ort Linsenbach ist nicht alles in Ordnung, zumindest nicht auf dem Marktplatz, wo sich niemand an die Parkvorschriften hält und das Autochaos zum normalen Alltag gehört, bis der Bürgermeister auf den Gedanken kommt, der pedantische Zettler soll Ordnung in das Parkchaos auf dem Marktplatz bringen. Im Nu bringt dieser Ordnung in das Durcheinander. Zettler nimmt seine Aufgabe zu genau. Er macht nicht Halt vor Bürgermeister, Regierungsdirektor, schon gar nicht vor der eigenen Familie. Demokratie fängt schließlich beim Parken an.