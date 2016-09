Villingen-Schwenningen Dem Leben im Fluss auf der Spur

Im Mittelpunkt stand der Fischlehrpfad, den der Verein und die Stadt nach der Beseitigung der für die Fische störenden Hindernisse angelegt hat. Der Gewässerunterhalt samt der Pflege und Kontrolle der Zuläufe sei bei der Abteilung Wasser und Boden angesiedelt, erklärte Clemens Mauz vom Stadtbauamt. Zu den Aufgaben zähle es auch, die Jugend mit den Gewässern vertraut zu machen und ein Bewusstsein für die Natur zu schaffen. So biete das Ferienprogramm eine tolle Möglichkeit, den Kindern gemeinsam mit den Anglern als Pächter der Gewässer spielerisch Wissen zu vermitteln.

Da galt es, Fragen an einzelnen Stationen des elf Tafeln umfassenden Lehrpfads zu beantworten. Den Sinn von Fischtreppen lernten die Teilnehmer am Wehr in der Schlachthausstraße kennen. An Mitmachstationen erkun de ten die Jungen und Mädchen mit Lutz Hugel die Kleinlebewesen im Fluss oder bewiesen bei Wurfübungen ihr Talent im Umgang mit der Angel

Natürlich gab es am Ende eine Belohnung für den Anglernachwuchs: Neben Urkunden hatten der Vorsitzende Christian Föhrenbach und sein Team auch Überraschungen wie Fischkalender im Gepäck.