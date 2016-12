VS-Schwenningen (ks). Herrlich stimmungsvoll wirkt ein hübsch geschmückter Christbaum. Individuell werden die Tannen oder auch Fichten für Weihnachten ausgewählt und verziert. Forsch und ohne Vorwarnung haben wir gestern in Schwenningen an Haustüren geklingelt, um die Christbäume zu sehen. Und wir waren überrascht: Viele Menschen hatten gar keinen Baum zu Hause – oder einige hatten ihn bereits schon nach den Feiertagen wieder abgebaut. Vor allem Alleinstehenden scheint der Aufwand, ein Tännchen zu besorgen und zu dekorieren, zu groß zu sein. Wieder andere Menschen, die etwa der orthodoxen Kirche angehören, feiern dem gregorianischen Kalender Heiligabend erst am 6. Januar.