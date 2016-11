Villingen-Schwenningen Debatte über Physiksammlung abgesetzt

VS-Villingen (maz). Die CDU hatte den Antrag gestellt, angesichts der veralteten Ausstattung 75 000 Euro zur Verfügung zu stellen und durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer noch 2016 zu finanzieren. Über weitere Wünsche sei bei der Haushaltsplanberatung 2017 zu entscheiden. Doch Frank Bonath, FDP, stellte gestern im Verwaltungs- und Kulturausschuss den Antrag, auch über diese Ausgaben erst bei der Diskussion über den Etat zu entscheiden. Bei vier Gegenstimmen schlossen sich die Gemeinderäte dem Vorschlag an. Da es nicht um den Haushalt 2017 gehe, kündigten Renate Breuning und Klaus Martin an, das Thema in der nächsten Sitzung wieder auf den Tisch zu bringen. Die Stadt prüft nun, ob es überhaupt zulässig ist, einen abgelehnten Antrag erneut auf die Tagesordnung zu setzen.