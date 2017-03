Villingen-Schwenningen DB Cargo: Mitarbeiter bangen um Jobs

Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass im Güterverkehr rund 2000 Stellen wegfallen werden, ist auch in Villingen Zittern angesagt. Bahn und Arbeitnehmer hatten sich über die Sanierung der Gütertochter DB Cargo geeinigt. "Kompromisse wurden insbesondere bei der Umsetzung der Personalmaßnahmen im sozial verträglichen Sinne gemacht", heißt es auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Die Folge: Der Personalabbau in Deutschland werde zeitlich deutlich gestreckt – in diesem Jahr werden 350 Stellen, im nächsten Jahr 600 Stellen abgebaut. "Die restlichen rund 1000 stellen stehen dann ab Beginn 2018 an", so der Sprecher weiter. Die Betroffenen hätten, wie man erklärt, die Chance auf eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen. "Zudem werden Arbeitsortswechsel von Mitarbeitern bis Ende 2018 nur auf freiwilliger Basis stattfinden."

Doch welche Folgen haben diese Nachrichten auf die Beschäftigten in Villingen? "Zu den regionalen Auswirkungen können wir derzeit leider noch keine Auskunft geben", so der Sprecher. Dennoch sehen die Betroffenen vor Ort angesichts der derzeitigen Entwicklungen – insbesondere der Verlagerung der Güter auf die Straßen mithilfe von Gigalinern – den Standort in Villingen gefährdet. Man vermisse hierbei auch die Unterstützung der Politik, heißt es weiter. So versichere man zwar immer, dass der Schienengüterverkehr gestärkt werden solle – die Realtität zeige aber, dass das Gegenteil der Fall sei.