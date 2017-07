Villingen-Schwenningen David-Würth-Schule verabschiedet erfolgreiche Prüflinge

Zum ersten Mal wurde an der David-Würth-Schule der Paul-Schempp-Preis der evangelischen Landeskirche für herausragende Leistungen im Fach Religion vergeben. Über diesen Buchpreis durfte sich Stefanie Hermann freuen. Auf dem ersten Bildungsweg über den Besuch einer der drei Kaufmännischen Berufskollegs (BK II) mit den Profilen Juniorenfirma, Übungsfirma oder Geschäftsprozesse, des Berufskollegs Fremdsprachen (BKFR) oder des Berufskollegs Wirtschaftsinformatik (BKWI) haben 106 Schüler die Fachhochschulreife erworben. Von diesen Absolventen haben 35 die Möglichkeit genutzt, durch Zusatzunterricht und zwei zusätzliche Prüfungen den schulischen Berufsabschluss "Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent" zu erwerben.

Mit diesem Abschluss eröffnen sie sich die Möglichkeit direkt in die Wirtschaftsoberschule einzusteigen und so noch das Abitur zu machen. Aufgrund der geänderten Prüfungsordnung hatten die neun Wirtschaftsassistentinnen aus dem Berufskolleg Fremdsprachen zum ersten Mal auch noch die Möglichkeit, das KMK-Fremdsprachzertifikat auf Niveaustufe III (B2) in Wirtschaftsenglisch, Richtung Büro und Industrie, zu erwerben. Alle haben diese Chance mit Erfolg wahrgenommen. Insgesamt wurden fünf Schüler von Abteilungsleiter Jürgen Huber und Schulleiterin Michaela Grade mit einem Preis ausgezeichnet. Als Jahrgangsbeste in den Kaufmännischen Berufskollegs wurde Tanja Riegger (Profil Übungsfirma) mit einem Durchschnitt von 1,4 und im Berufskolleg Wirtschaftsinformatik Johannes Bantle mit einem Durchschnitt von 1,5 ausgezeichnet. Diese beiden Preisträger wurden auch für den Preis des Oberbürgermeisters vorgeschlagen. Weitere Preise mit einem Schnitt von 1,5 gingen an Samira Schaumann (Profil Juniorenfirma) und Leonie Faitsch (Profil Geschäftsprozesse), im gleichen Profil mit dem Schnitt 1,6 konnte sich auch Lisa Sophie Hirt über einen Preis freuen.

Ein Lob erhielten Filippo Guidone, Laura-Kristina Hohner, Richard Hotz, Ramona Moritz, Mirjam Steinrücke und Maximilian Wölfel im Profil Übungsfirma, im Profil Geschäftsprozesse Elena Flaig und Eileen Moser, im Berufskolleg Fremdsprachen Martha Ochs und Melanie Seitz und im Berufskolleg Wirtschaftsinformatik Luca Niethammer.