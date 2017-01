Villingen-Schwenningen David Ketterer vom SSC startet im Ski-Weltcup

VS-Schwenningen (mk). Er wohnt zwar schon lange nicht mehr in seiner Heimat, den Wurzeln beim SSC ist er aber trotzdem treu geblieben: David Ketterer, der vom Deutschen Skiverband erstmals für ein Weltcup-Skirennen verpflichtet wurde. Er startet nicht nur am kommenden Sonntag in Kitzbühel, sondern auch beim legendären Nachtslalom am Dienstag in Schladming. "Wir sind natürlich mega stolz", sagt Frank Nikolauschke, Ski-Abteilungsleiter des SSC. Und berichtet, dass Ketterers Eltern spontan einen Bus gechartert hätten: "Am Sonntag geht es um 2.30 Uhr ab nach Kitzbühel, so dass auf jeden Fall eine einheimische Fangemeinde David unterstützt."