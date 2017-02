Villingen-Schwenningen Dauerbaustelle beendet – vorerst

VS-Schwenningen. Bereits die bunten Luftballons am Eingang lassen darauf schließen: Es gibt etwas zu feiern. Drinnen, im neuen Asia-Imbiss am Hockenplatz, wird fleißig gebraten und die Fritteusen brutzeln auf Hochtouren. Er habe es kaum mehr glauben können, dass er überhaupt noch eröffnen darf, meint Pächter Ngo Quang. Nahezu ein Dreivierteljahr lang musste er sich in Geduld üben.

Bereits im Mai vergangenen Jahres sollte der Imbiss zusammen mit einem Nagelstudio sowie Blumenladen im Erdgeschoss Kunden anziehen. Dieses glich jedoch monatelang einer Dauerbaustelle: Obwohl die Wände herausgerissen und der Boden abgegraben waren, verhängte die Stadt kurzerhand Baustopp – unter anderem, weil der Bauherr ohne Genehmigung gehandelt haben soll. In der Zwischenzeit waren die Mieter für das Nagelstudio und den Blumenladen wieder abgesprungen – bis heute stehen diese Flächen leer.

Und auch nachdem die Baugenehmigung wieder erteilt worden war, ging es nur zögerlich mit der Fertigstellung weiter. Das Ziel, im Oktober eröffnen zu können, musste Ngo Quang immer wieder verwerfen. Die Stadt sei mehre Male vor Ort gewesen, habe jedoch nie eine Abnahme erteilen können. Laut Quang unnötige Kosten, die er als Betreiber nun auf sich nehmen muss.