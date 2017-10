Villingen-Schwenningen Das Warten soll bald ein Ende haben

Anfang der Woche noch hatten Mitarbeiter der zuständigen Baufirma Schöppler gemeint, dass die lange Rotphase berechtigt sei: Sie dauere 45 Sekunden. So bliebe genug Zeit bleibt, damit bis zu zwei Busse vom Busbahnhof und der Metzgergasse kommend in die untere Marktstraße abbiegen könnten. "Die Grünphase dauert 30 Sekunden, das ist ausreichend", sagt ein Mitarbeiter. Im Jour Fixe zwischen den involvierten Firmen am Donnerstag dann aber die Kehrtwende: "Wir werden eine neue Ampel installieren, die anders getaktet ist", berichtet Schöppler-Bauleiter Hans Straub. Diese werde nur auf Rot geschaltet, wenn tatsächlich ein Bus von oben aus Metzgergasse abbiegt. So könne der Verkehr die Marktstraße hinunter besser fließen. Im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche werde die neue Ampel kommen.

Was auf der einen Seite für Verdruss gesorgt hatte, wird auf der anderen Seite für die Busfahrer als deutliche Erleichterung wahrgenommen: "Mit der Ampel funktioniert’s eigentlich ganz ordentlich, unsere Fahrer kommen soweit klar", sagt Frank Wiest, Geschäftsführer der Verkehrsgemeinschaft VGVS.

Bis zu eine Minute hätten die Busse Verspätung – ein Umstand, der gegenüber der Situation von vor einigen Wochen gut verkraftet werden könne. Damals hatten die zahlreichen Falschparker besonders in der Metzgergasse, aber auch im gesamten Marktplatzbereich für minutenlange Verspätungen der Busse und folglich für reichlich Frust bei Busfahrern und Kunden gesorgt. Aus Kapazitätsgründen hatte das Ordnungsamt damals nicht kontrollieren können. Mittlerweile sei es wieder nahezu täglich vor Ort, berichtet Stadtpressesprecherin Oxana Brunner. "Der Kontrollbedarf ist gegeben, mal mehr, mal weniger."

Das scheint sich auszuzahlen: "Bisher haben wir keine Beschwerden", führt VGVS-Geschäftsführer Wiest fort. Obgleich die Befürchtungen seitens der Vehrkehrsgemeinschaft im Vorhinein groß gewesen seien, gibt er zu. Bei einem Vor-Ort-Termin sei die Situation nochmals nachgestellt worden. "Glücklicherweise hat es sich nicht bewahrheitet." Und das soll auch so bleiben, wenn die Ampel dann anders getaktet ist.