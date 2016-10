Villingen-Schwenningen Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust

Teilnehmer, die nur den IVV-Stempel erwerben wollen, zahlen zwei Euro Startgebühr, wer zusätzlich eine kleine Auszeichnung haben möchte bezahlt vier Euro. Dafür darf man ein Mitglied einer Musik-Clown-Combo mit nach Hause nehmen. Die fünf größten vorangemeldeten Gruppen erhalten Pokale, für Gruppen ab 25 Teilnehmer gibt es einen Gruppenpreis. Auch für die örtlichen Vereine gibt es einen Wanderpokal.

Für Schulklassen, Kindergärten und Gruppen mit Kindern und Jugendlichen haben sich die Wanderfreunde etwas Besonderes einfallen lassen. So bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein Geschenk. Gruppen ab 20 Personen können zum Beispiel ihre Klassenkasse mit einem Geldpreis aufbessern. Eine Gruppe besteht nicht nur aus Kindern oder Jugendlichen, auch Eltern, Großeltern sowie Freunde und Bekannte zählen dazu. An allen Kontrollpunkten wird für Verpflegung gesorgt, sowie für die Gelegenheit, eine kleine Pause einzulegen. An beiden Tagen sorgt der FC Pfaffenweiler in der Turn- und Festhalle für die große Bewirtung. Die Siegerehrung findet am Sonntag um 13 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Ab 10 Uhr spielt die Musik auf. Auch Einheimische und Nicht-Wanderer sind eingeladen, es gibt Schlachtplatte sowie Kaffee und Kuchen.

Weitere Informationen: Organisator Erich Neugart gerne zur Verfügung , Telefon 07721/2 42 89.