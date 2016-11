Villingen-Schwenningen Das Vertrauen zueinander ist schon da

Waren es zunächst fünf, ist die Anzahl der Mütter auf rund 20 gestiegen. Kaffee und Kuchen gegen ein kleinen Obolus, bunte Spielflächen für die Kinder auf zwei Ebenen, Gespräche untereinander, aber auch mit den Betreuerinnen allein: Eine Anlauf- und Austauschstelle in vielfältiger Form soll das Eltern-Café sein, erklärt Götz-Suzuki. Und nicht nur das: Als "stützende Schulter" beschreibt Gyurána das Miteinander: "Wir möchten für die Probleme der Mütter offen sein." Denn schließlich wissen beide Koordinatorinnen zu gut, dass besonders die erste Zeit mit Kindern nicht immer einfach und ungewohnt ist.

Der Rahmen des Cafés solle die Hemmschwelle dabei so niedrig wie möglich halten, sagt Götz-Suzuki, während sie mit einigen Müttern am Tisch sitzt und ihnen Tipps und Tricks rund um Brei-Kost gibt. Je nach Bedarf werde jede Woche über ein anderes Thema diskutiert und beraten. Geplant ist für die Zukunft unter anderem ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind.

Und warum wird das Angebot so gut angenommen? Jana Honold hat über die Zeitung vom Eltern-Café erfahren. Sie schätzt nicht nur den Austausch, sondern auch die Möglichkeit, für ihre sechs Monate alte Tochter Elia Spielkameraden zu treffen. "In Schwenningen gibt es kaum Krabbelgruppen. Ich bin froh, dass ich diese Einrichtung gefunden habe", sagt auch Jovana Kuzmicki. Beide Mütter haben bereits persönlichen Kontakt zueinander und vertiefen sich in ihre Gespräche. Denn auch das bringt das Elterncafé mit sich, so Nicole Gyurána: "Wir spüren, dass die Mütter eine freundschaftliche Bindung und Vertrauen zueinander aufgebaut haben."