Villingen-Schwenningen Das Thema bleibt heiß

Doch nicht nur das Vorspiel, auch ein eventuell böses Nachspiel kündigt sich an. Renate Breuning nutzte die Frageviertelstunde am Ende der Sitzung, um ihrem Unmut Luft zu machen und kündigte einen Antrag an, dieses Verbrennungsverbot nun auf die Gesamtstadt Villingen-Schwenningen auszuweiten. Und mehr noch: Da etliche Eigentümer sich ihren Ofen erst nach einer entsprechenden städtischen Mitteilung aus dem Jahre 2007 über das aufgehobene Verbrennungsgebot angeschafft hätten, sei zu prüfen, ob diese nun die Kosten des Kachelofens nicht bei der Stadt Villingen-Schwenningen einklagen könnten – "unserer hat 30 000 Euro gekostet", so Renate Breuning.