Das Jugend- und Familienzentrum Spektrum ist am Schmotzigen Dunschtig wieder fest in der Hand der jungen Narren. VS-Schwenningen. Dort findet ab 15 Uhr, also direkt nach dem Kinderumzug, die traditionelle Fasnetsparty für Groß und Klein statt. Das Jugendhaus-Team hat zusammen mit dem Pro Kids-Treff wieder ein buntes Programm mit Kinder-Disco, Tanz- und Mitmachspielen wie zum Beispiel Limbo- und Zeitungstanz, die "Reise nach Jerusalem" und einen Kostümwettbewerb zusammengestellt. Auf die ersten drei Gewinner des Wettbewerbs warten kleine Preise. Für die richtige Partymusik sorgt ein DJ. Im Eltern-Café gibt es Würstchen, Gebäck, Kaffee und Kaltgetränke. Die Party endet um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.