Villingen-Schwenningen Das sind die beliebtesten Fasnets-Stüble

Den zweiten Platz ergatterte mit 21 Prozent die Villinger Hexenzunft, die mit ihrem zweistöckigen Stüble in die Turmgasse lockte. Auch hier war Schlangestehen angesagt – denn den Charme der Räumlichkeiten kennen bereits viele Narren. Auf den dritten Platz (neun Prozent) wurde wiederum die Glonki Gilde gewählt, die zusätzlich in der Residenz im Kaiserring ihre Türen zum Feiern öffnete.

Souverän – mit 56 Prozent – konnten die Bauchenberg-Hexen ihren Stüble-Titel aus dem vergangenen Jahr für Schwenningen verteidigen. Egal ob am Schmotzigen oder am Fasnetsunntig – im "Insider" in der Bildacker-Straße war immer Ausnahmezustand geboten. Das Überreichen der Urkunde versüßte den Hexen gestern Abend ihren Auftritt beim Fasnetverbrennen auf dem Muslenplatz. "Es ist toll, wenn sich die Mühen ausgezahlt haben", meint der Vorsitzende Andreas Merkle. Die Zusammenarbeit habe sich im dritten, in dem Hexen im "Insider sind", immer mehr ein. Und was macht das Stüble so erfolgreich? "Die gute und friedliche Stimmung natürlich", so Merkle. Und die werde vor allem von Hästrägern und verkleideten Menschen in die Besenwirtschaft gebracht, betonte der Stellvertreter Alexander Ketterer.

Auch das Beizle des BSV Schwenningen in der Bürkstraße gilt in der Neckarstadt als beliebte Fasnet-Location. Jeden Abend ein anderes Schlager-Motto, das ein quergemischtes Publikum anlockte: Mit 30 Prozent wurde es nicht unerwartet auf den zweiten Platz gewählt.

Als dritter Schwenninger Sieger gehen die Urzeit Elche aus dem Voting hervor. Erstmals hatten sie in der Silcher-straße eine eigenständige Besenwirtschaft auf die Beine gestellt. Acht Prozent der Stimmen fielen auf sie ab. Auch wenn das Stüble etwas abgelegen lag: Für richtige Narren ist kein Weg zu weit, um die Fasnet gebührend zu feiern.