Villingen-Schwenningen Das Schicksal von Marian Lewicki

VS-Villingen. "Marian" heißt das Stück, das Dietmar Schlau für das Villinger Rollmops-Theater geschrieben hat. Es ist bereits die zweite Kooperation des Heilpraktikers mit der Truppe um den Schauspieler Olaf Jungmann, die gemeinsam "Das Grenzwiesel" auf die Bühne brachten. Der Initiator sei Hans-Jürgen Petrasek, häufiger Gast in dem kleinen Theater in der Färberstraße, erzählt Schlau. Der pensionierte Lehrer pflegt das Sühnekreuz, das bei Pfaffenweiler an den erhängten Polen erinnert. Da Petrasek dieses Schicksal keine Ruhe lasse, habe er angeregt, gerade mit Blick auf den 75. Todestag an diese Unmenschlichkeit zu erinnern.

Stadtarchivar Heinrich Maulhardt hat die Lebensgeschichte des ermordeten Zwangsarbeiters zusammengetragen. Der 1918 in Borzykowo geborene Lewicki war 1940 als Kriegsgefangener nach Villingen gekommen und arbeitete bei der Firma Görlacher. Er verliebte sich in die Villingerin Lina Hildegard Springmann. Eine solche Beziehung war jedoch in Zeiten der Rassegesetze unter Androhung der Todesstrafe verboten. Ein Denunziant verriet das Paar, beide wurden 1941 verhaftet. Ein Kriegsgericht verurteilte den Polen zum Tod durch Erhängen. Am 5. März 1942 richteten ihn die Nationalsozialisten an einer Eiche im Gewann Tannhörnle hin. Die junge Villingerin landete im Konzentrationslager und kam nach Villingen zurück, blieb jedoch ihr ganzes Leben von dem Verbrechen gezeichnet. 1988 errichtete der Geschichts- und Heimatverein Villingen ein Sühnekreuz am Ort der Hinrichtung.

Die Dokumentation der Ereignisse hat Maulhardt dem Rollmops-Theater für das Stück zur Verfügung gestellt. Schüler des Gymnasiums am Hoptbühl hatten daraus bereits das Theaterstück "Das Lieben und Sterben des Marian Lewicki" entwickelt, auf dessen Grundlage der Film "Die Poleneiche" ­entstand. Schlau hat nun eine Handlung entworfen, die sich nicht nur an der historischen Aufarbeitung orientiert, sondern auch einen aktuellen Bezug schafft. Natürlich erzählt er die Liebesgeschichte zwischen den beiden jungen Leuten, doch es ist ihm auch ein Anliegen zu zeigen, wie Menschen verschiedenen Ideologien verfallen können, in vorgefasste Meinungen eingesperrt sind.