Villingen-Schwenningen Das Projekt Abriss nimmt Fahrt auf

VS-Schwenningen. Die letzten Vorbereitungen im ehemaligen Schwesternwohnheim wurden gestern Vormittag getroffen, am Nachmittag ging es dem südlichsten Gebäude auf dem Klinik-Areal dann an den Kragen: Der große Bagger der Firma Lämmle, die die Braun Stadtentwicklung für den Abriss beauftragt hat, machte sich am Dach des Nebengebäudes zu schaffen.

Vom obersten Stockwerk werde sich die Abrissbirne Stück für Stück bis zur Hälfte durchzwicken, erklärt Bauleiter Silvan Gmeinder. Danach komme die hintere Seite des Gebäudes Richtung Schramberger Straße dran. "Die Wand zur Grundstücksseite soll am längsten stehen bleiben", so Gmeinder.

Mit acht Wochen Abrisszeit rechnet der Bauleiter für den Wohnheimkomplex. Ziel ist, bis Weihnachten zudem die Verwaltung, die Pathologie sowie das Brandhaus dem Erdboden gleichzumachen. Das große Bettenhaus C werde im Anschluss abgerissen.