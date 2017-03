Villingen-Schwenningen Das Programm

An die 50 Konzepte sind schließlich eingetroffen, aus denen eine Jury mit Daniel Bräg, Michael Hütt, Helmuth Kury, Veronika Mertens und der Kuratorin Nila Weisser schließlich die Werke von 25 Künstlern heraussuchte, die teils auch als Gemeinschaftsarbeiten entstanden sind. Herausgekommen ist eine Ausstellung, die von kleinformatigen Bildern über Wandmalerei bis zu Installationen im Raum reicht und die verschiedensten Ausdrucksformen vereint. "Vorgabe war der historische Bezug, aber die Künstler hatten alle Freiheiten, mit dem Thema zu spielen", schildert Fabry die zugrunde liegende Idee.

Da ist beispielsweise Angela M. Flaig, die sich Naturmaterialien verschrieben hat und in ihrem Werk "ZEIT-KUNDE" die karolingische Minuskel-Schrift der Urkunde in Fichten- und Kiefersamen nachbildet. Und gleichzeitig weist ihre 1200 Zentimeter lange "ZEIT-SPUR" mit auf Leisten aufgebrachten Flugsamen den Weg vom Kreuzgang in die Ausstellung. Auch Panka Chirer-Geyer und Birgit Wenninghoff haben sich mit der Handschrift beschäftigt, die Buchstaben in Gips gegossen und aus ihnen eine Art Teppich gelegt. Und Ulrike Kessel lässt die Urkunde als Baldachin von der Decke schweben, an den Schnörkeln hängen Fäden in den Raum hinunter. Andere Werke reflektieren das Dasein der Menschen damals und heute, ihr Leben und den Alltag. Eva Büchi fädelte Feld- und Wiesenfrüchte zu einer Figur auf, Josef Bücheler entwarf Kleidung und Gerätschaften der Bauern aus Zeitungspapier.

"Das Ergebnis ist toll", ist Nila Weisser begeistert von der Vielseitigkeit der Ausstellung, die manchen Teilnehmer in einem ganz neuen Licht zeige. Denn während der eine Künstler in seiner üblichen Formensprache vertreten sei, habe das Thema den anderen zum Umgang mit neuen Materialien angeregt. So habe der eher als Maler bekannte Andreas Wiertz eine Plastik aus Ton geschaffen.

Und der Villinger Paul Revellio treibt sein Spiel mit der Zeit: Er hat die Vision, dass just zum Stadtjubiläum im historischen Gemäuer des Franziskaners eine 1200 Jahre alte Wandmalerei auftaucht und bringt nach dem Vorbild einer Miniatur aus der karolingischen Zeit eine Szene vor einem Turm samt Weißnarr auf die Wand auf. "Das ist natürlich ein Fake, eine Art Aprilscherz", gibt er mit einem Augenzwinkern zu. Aber vielleicht lasse sich ja der ein oder andere Betrachter täuschen und denke, das Wandgemälde gehöre tatsächlich in das altehrwürdige Gebäude. Eher provokativ kommt da die Wandschrift von Tobias Maximilian Schnell daher: "Und diese Sauklaue kann jemand lesen", prangt da am Gemäuer. Ob er die karolingische Schrift oder sein Graffiti meint, kann der Betrachter selbst entscheiden.

So wie die Werke von Revellio und Schnell seien viele Arbeiten eigens für die Räume des Franziskaners entstanden, erläutert Nila Weisser. Noch steckt sie gemeinsam mit den Künstlern mitten in den Aufbauarbeiten. Doch zu sehen ist bereits, dass es viel zu entdecken gibt und es auf eine spannende Zeitreise geht.