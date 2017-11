Villingen-Schwenningen Das Pflaster wölbt sich

Alle Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut

Maßnahmen hinsichtlich der Barrierefreiheit stehen am Busbahnhof indes nicht mehr an. Dieser sei nach den gültigen Richtlinien für das Jahr 2000 barrierefrei gebaut worden. "Die Stadt steht in Bezug auf die Belange von Menschen mit Behinderung dauerhaft mit dem städtischen Beirat in Kontakt, um Verbesserungen zu ermitteln", betont Madlen Falke.

Erst kürzlich hatte der Gemeinderat die Verwaltung damit beauftragt, jährlich etwa vier bis fünf Haltestellen barrierefrei auszubauen und somit die gesetzlichen Vorgaben mit Zielsetzung für das Jahr 2022 zum barrierefreien Zugang erfüllen zu können. Hierfür werden jährlich 100 000 Euro bereitgestellt.