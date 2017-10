Villingen-Schwenningen "Das muss uns erstmal einer nachmachen"

Der IHK-Präsident zollte den Ausbildungsbetrieben der Region ein besonderes Lob: "Die IHK-Mitgliedsbetriebe in unserer Region bieten rund 7000 Ausbildungsplätze an. Das sind 1400 Ausbildungsplätze pro 100 000 Einwohner der Region. Das ist überdurchschnittlich. Das muss uns erstmal einer nachmachen", so der IHK-Präsident. Teufel betonte die IHK-Initiative "Hier leben. Weiter kommen". Sie zeige den Jugendlichen, was in der Region alles möglich ist. "Die Jugendlichen können bei uns unter mehr als 100 Ausbildungsberufen wählen. Wer hier lernt, kann das Tempo seines Weiterkommens selbst bestimmen." In vielen Fällen ergeben sich – gerade in der Industrie – bessere Chancen als nach einem akademischen Abschluss. Die jungen Fach- und Führungskräfte erhalten häufiger direkte Personalverantwortung und höhere Gehälter als Akademiker.

Neben den erfolgreichen Auszubildenden zeichnete die IHK bei der Veranstaltung auch die 32 besten Absolventen von Weiterbildungslehrgängen der IHK Akademie und der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) aus. "Ihre Weiterbildung gelingt auch deshalb, weil kluge, weitsichtige und verständnisvolle Arbeitgeber, Meister und Personalchefs dahinter stehen", so der IHK-Präsident. Mit der Weiterbildung bei der IHK Akademie und der BBT habe man sich beste Möglichkeiten erworben, um im Beruf voran zu kommen.

Aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg wurden folgende Bundesbeste in ihren Berufen ausgezeichnet: Lena Sühling (Lacklaborantin, Emil Frei GmbH Bräunlingen), Julian-Niklas Zimmermann (Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie, Hammerwerk Fridingen GmbH).

Aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg wurden Landesbeste in ihren Berufen: Raphael Benz (Elektroniker für Geräte und Systeme, Continental Automotive GmbH, Villingen-Schwenningen), Wjatscheslaw Peters (Maschinen- und Anlagenführer, MS-Schramberg Holding GmbH, Schramberg).