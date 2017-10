Villingen-Schwenningen Das Mosaik wird jetzt gesichert

VS-Schwenningen. In mehreren Arbeitsschritten soll das Mosaik, das nach wie vor eine Wand der ehemaligen Klinikseelsorge auf dem Areal des alten Schwenninger Klinikums ziert, nun gesichert werden. Der Villinger Wilfried Steinhart, der sich für den Erhalt des Kunstwerkes einsetzt, erklärt die Vorgehensweise der beauftragten Restaurationsfirma: "Das Mosaik wurde erst mit Japanpapier" – einem durchscheinenden, dünnen Material – "bedeckt, dann mit einem dünnen und anschließend einem dickeren Leinenstoff." Mit entsprechendem Abstand sei die Verschalung angebracht worden, welche mit einer Art Bauschaum ausgefüllt wurde. "Das Kunstwerk wird in neun Teile zersägt, so wie ich es dem Denkmalschutzamt empfohlen hatte", sagt Steinhart.

Klar ist indes, dass der Erhalt des Mosaiks gesichert ist. Wie Ende September berichtet, will die Firma Rebholz das Kunstwerk in eines der geplanten Wohngebäude integrieren. Davon geht auch Gregor Braun von der gleichnamigen Stadtentwicklungs GmbH aus, wie er auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten bestätigt. "Das ist nach wie vor mein Stand."

Wilfried Steinhart hingegen bringt einen neuen Standort für das Mosaik ins Gespräch, betont jedoch ohne diesen zu konkretisieren, dass die Rückmeldung noch ausstehe. Ihm sei aber sehr daran gelegen, dass das Kunstwerk von Müller-Oerlinghausen auf jeden Fall in einem Gebäude angebracht wird. "Das Mosaik darf unter keinen Umständen an einer Außenwand befestigt werden. Das geht kaputt, wenn man es unterschiedlicher Witterung aussetzt", ist er überzeugt. Auch habe er die Sorge, dass es Vandalismus zum Opfer fallen könnte.