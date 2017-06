Villingen-Schwenningen Das Kreuz steht im Mittelpunkt

VS-Villingen. Derzeit sind hier Bilder von Gotthard Glitsch und seinen beiden Schülerinnen Swetlana Mermis und Dietlinde Scott zu sehen. Eröffnet wurde die Ausstellung am Sonntag im Rahmen des Gemeindegottesdienstes.

"Bibeltexte, die Bilder erzeugen, nehmen wir mit durchs Leben", sagte Dekan Wolfgang Rüter-Ebel in seiner Predigt, "sie können Kraft geben, Mut machen und Liebe erwecken". Das Kreuz, dass sich auch in der aktuellen Ausstellung vielfältig findet, sei das "Grundsymbol, das auf Christus weist und Basisbild aller christlichen Bilder" ist, ein Zeichen, dass Gott in die Welt kommt und uns nicht allein lasse, so Rüter-Ebel.

Beim anschließenden Kirchenkaffee verwies der weit über die Region hinaus bekannte Künstler Gotthard Glitsch auf das beeindruckende Meistermann-Fenster im Chorraum und erläuterte Druckgrafik und Radierungstechniken der aktuell hier ausgestellten Bilder. Glitsch selbst ist mit Kreuzbildern präsent, Druckgrafiken, mit denen er den Weg von der Urform zu Metamorphosen aufzeigt. Dabei sei "das Prozess hafte das Spannende an der Arbeit".