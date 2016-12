Villingen-Schwenningen Das Kreisarchiv wünscht er sich in Villingen

Im Jahr 2016 war der Breitbandausbau das beherrschende Thema und das wird auch im Jahr 2017 noch so der Fall sein, denn wir haben wieder knapp 50 Millionen Euro in den Wirtschaftsplan des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar eingestellt, um unserem Ziel, ein flächendeckendes Glasfasernetz im gesamten Landkreis vorhalten zu können, Schritt für Schritt näher zu kommen. Allein in den beiden Jahren 2016 und 2017 werden wir dann rund 100 Millionen Euro dafür investiert haben – das ist eine gewaltige Summe!

Wie setzt sich dieser Betrag zusammen?

Der Landkreis finanziert ja bekanntlich aus seinem Haushalt den Kreis-Backbone mit insgesamt rund 20 bis 25 Millionen Euro. Die Städte und Gemeinden haben die Finanzverantwortung für die Ortsnetze, das sind in der Summe circa 135 Millionen Euro, und die Hauseigentümer haben schließlich die Hausanschlüsse zu finanzieren – das ist eine Summe zwischen 1000 und 2000 Euro je Hausanschluss, hinzu kommen die Zuschüsse des Landes. Rund 50 000 Gebäude müssen im Landkreis perspektivisch an das Glasfasernetz angeschlossen werden und wir rechnen insgesamt mit circa 65 Millionen Euro Kosten, die von den Hauseigentümern zu tragen sind, das sind dann die eben erwähnten 1000 bis 2000 Euro je Hausanschluss. Bis 2025 soll möglichst jedes Gebäude im Landkreis an unser Glasfasernetz angeschlossen sein. Rechnet man die gerade genannten Summen zusammen, so kommt man auf eine Gesamtinvestition in Höhe von rund 225 Millionen Euro.

Zum ersten Mal wurde bei den Haushaltsberatungen sozusagen ein "Überschuss" von 500 000 Euro erzielt. Welche Vorstellung haben Sie, wie dieser Betrag verwendet werden sollte?

Der Kreistag hat sich dafür ausgesprochen, dass die 500 000 Euro erst einmal der allgemeinen Rücklage zugeführt werden sollen. Und dann schauen wir im Jahresverlauf 2017, wie genau der Jahresabschluss für das Jahr 2016 ausfällt und ob wir dann vielleicht sogar ohne neue Kredite im Jahr 2017 auskommen. Mir persönlich liegt viel daran, dass wir auch in wirtschaftlich guten Zeiten möglichst weiter unsere Schulden zurückzuführen, um dann gegebenenfalls Spielräume für wieder schlechtere Zeiten zu haben.

Also hätten Sie unter Umständen noch mehr Spielräume und Geld. Was möchten Sie denn damit machen?

Mir schwebt ein Mix von Schuldenabbau und Rücklagenzuführung vor.

Oder vielleicht für den Breitbandausbau?

Wir haben fünf Millionen Euro für den Breitbandausbau im Kreishaushalt 2017 als Landkreisbeitrag ganz regulär eingestellt. Mehr werden wir in den Backboneausbau nicht geben können, da die Summen ja auch verbaut werden müssen. Die restliche Rate für den weiteren Ausbau wird sich dann im Jahr 2018 in einer Größenordnung von rund drei Millionen Euro bewegen.

Welche weiteren kommunalpolitischen Herausforderungen sehen Sie?

Neben dem weiteren Breitbandausbau steht für mich die Fortschreibung des Nahverkehrsplans im Mittelpunkt, da dies weit in die Zukunft hineinreicht. Doch es gibt natürlich auch noch weitere Projekte wie zum Beispiel das Naturschutz-Großprojekt und die Fortführung des Ringzugs nach St. Georgen.

Welche Verbesserungen bringt die Ringzugverbindung nach St. Georgen und wann ist es soweit?

Die Potenzialanalyse des renommierten Schweizer Instituts SMA hat erbracht, dass sich das wirtschaftlich wohl abbilden ließe, wenn das Land Baden-Württemberg als Träger des Schienenpersonennahverkehrs die Maßnahme mittragen würde. Wir werden jetzt das Gespräch mit dem Land suchen und für die Maßnahme werben. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 1996 die Trossinger Vereinbarung zum Ringzug unterzeichnet wurde, der Ringzug dann 2003 erstmals fuhr, dann hat man eine Vorstellung von der Zeitspanne. Wenn uns das Land unterstützt, dann hätten wir vielleicht zu Beginn der 2020 er Jahre die Möglichkeit der Streckeneröffnung. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Inwiefern könnte der Kreis vom neuen Finanzpakt zwischen Bund und Ländern profitieren? Gibt es mehr oder weniger Geld?

Mittelbar hat das Auswirkungen, da das Land Baden-Württemberg neue Finanzspielräume erhält. Unmittelbar positiv hat sich für den Haushalt 2017 ausgewirkt, dass die Schlüsselzuweisungen des Landes von 635 auf 664 Euro pro Kopf gestiegen sind. Das Wichtigste ist aber, dass die Verbundquote bei 23 Prozent bleibt. Das ist der Anteil, den das Land aus seinen Steuereinnahmen für den kommunalen Finanzausgleich bereitstellt. Diese Quote ist jetzt bis zum Jahr 2021 auf 23 Prozent festgeschrieben und das ist gut für die kommunale Familie. Richtig ist, dass wir immer noch in finanziell guten Zeiten leben, aber wir gemeinsam auf der kommunalen Ebene auch sehr viele Aufgaben zu erledigen haben.

Die wirtschaftliche Basis ist gut, und das wird wohl noch einige Zeit so bleiben. Welche Zukunftsaufgaben sollen 2017 in Angriff genommen werden?

Wir wollen die Planungen und Vorarbeiten für die Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn weiter vorantreiben. In den Jahren 2018 und 2019 folgt dann die bauliche Umsetzung. Zukunftswunsch ist außerdem, dass wir unser Ringzugsystem so aufstellen, dass dieser trotz aller Veränderungen in unserer Region zukunftsfähig bleibt. Ich persönlich wünsche mir dann, dass wir eine bessere Verbindung von Villingen-Schwenningen nach Stuttgart erhalten. Der jetzige Zustand ist so nicht zu akzeptieren.

Wo würden Sie sich das Kreisarchiv zukünftig wünschen?

Wie bisher im Landratsamt in Villingen. Wir prüfen gerade, ob wir das baulich so abbilden können, denn klar ist, dass wir einen erheblichen Flächenbedarf haben.

Die Kreisverwaltung wächst und wächst. Welche Veränderungen könnte es 2017 bei den Räumlichkeiten/Gebäuden geben?

Wir werden im Frühjahr mit unserem Kreisjugendamt ein zusätzliches Gebäude auf der Steig in Villingen beziehen. Ferner ist unser Versorgungsamt schon seit einigen Monaten in der Voltastraße beim Jobcenter/Agentur für Arbeit in Villingen untergebracht, da unser Landratsamt einfach keine Raumkapazität mehr hat. Im Abt-Gaisser-Haus in Villingen ist darüber hinaus unser Pflegestützpunkt beheimatet. Das Gesundheitsamt und unsere verschiedenen Beratungsstellen wurden im alten Villinger Krankenhaus in der Südstadt untergebracht. Das Gebäude wurde in Abstimmung mit dem Denkmalschutz umfassend saniert und die Kollegen haben dort ein sehr schönes Arbeitsumfeld. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn wir perspektivisch nicht noch weitere Gebäude anmieten müssten, sondern eher wieder die Verwaltung in größere Einheiten zusammenführen könnten, um die Effizienz so auch weiter zu steigern. Viele Einheiten, verteilt auf die ganze Stadt, sind dabei nicht dienlich.

Mit welchen Worten würden Sie den Schwarzwald-Baar-Kreis beschreiben?

Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist ein ausgesprochen liebenswerter Landkreis mit vielen Innovationen in Gewerbe und Industrie, aber auch wunderschönen Naturräumen. Kurz: Er vereint das Beste aus Baden und Württemberg! Die Fragen stellte Felicitas Schück