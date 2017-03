Villingen-Schwenningen "Das ist unglaublich, das ist Afrika!"

Villingen-Schwenningen. Die Neue Tonhalle in Villingen platzte einmal mehr fast aus allen Nähten. Ungewöhnlich: Es sind "eigentlich" nur Vorträge, zu welchen Hoyer in seiner populären Reihe lockt. Aber die sind offenbar etwas ganz besonderes: technisch perfekt inszeniert, keine bloße Abfolge von Bildern, sondern mit einer echten Story und einem Spannungsbogen unterlegt, und die wohl schönsten Bilder, die man aus einem Land zu sehen bekommen kann.

Dieses Mal aus Afrika. Mit Reiner Harscher, der so häufig wie kein anderer bei Hoyers Vortragsreihe referierte und jedes Mal aufs Neue zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Und er gab das Kompliment an Michael Hoyer prompt zurück und freute sich, seinen Vortrag als Special in das Internationale Medienfestival in Villingen-Schwenningen eingebettet zu sehen, "einem der bedeutendsten, sicherlich dem bedeutendsten in diesem Chambre hier in Deutschland".

Die Leinwandreise führte zu den spektakulärsten Tier- und Wildnisszenarien in Afrika, die Harscher seit Jahrzehnten antraf. Die Besucher wurden mitgenommen zu den Big Five, trafen also auf Löwe, Büffel, Leopard, Nashorn und Elefant. Sie starteten mit dem Referenten in Südwesten, in Namibia – "da, wo es nur noch Sand zu geben scheint", und sie reisten weiter nach Bots­wana. Dort kam es zum Rendezvous mit Leopard und Büffel, sie erklommen wunderschöne, knorrig gewachsene Affenbrotbäume und ließen den Blick über endlos weite Sandpfannen und -seen schweifen. So karg und doch so schön.