Villingen-Schwenningen "Das ist für mich kein Abwerben"

VS-Schwenningen. Es sollte in der Dienstagssitzung eigentlich nur die Grundlage für den Bebauungsplan des Forums Villingen-Schwenningen gelegt werden. Doch bereits während der Ausführungen von HBB-Geschäftsführer (Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft) Harald Ortner wurde deutlich, dass bei den Mitgliedern des Technischen Ausschusses noch einige Fragen offen sind und dieser Tagesordnungspunkt nicht einfach nur abgesegnet wird.

Das Sorgenkind des Gremiums ist weiterhin die Seite, auf der noch die Bibliothek steht. Auch in der Präsentation der HBB waren nur die Umbauten des s’Rössle-Gebäudes zu sehen. Dirk Caroli (FDP) äußerte die Bedenken seiner Partei: "Natürlich treibt uns die Anbindung an den Muslenplatz um, auch wenn ich grundsätzlich keine Sorgen habe, dass das Projekt gut wird." Andreas Flöß (Freie Wähler) zeigte sich da nicht ganz so zahm: "Was ist mit der Attraktivität der rechten Seite?" Nirgends seien Entwürfe zu sehen. Alles höre noch vor der Brücke über die Straße auf.

Das habe laut Harald Ortner auch einen guten Grund: "Wir wissen noch nicht, was daraus wird." Sie seien in Gesprächen mit den Teileigentümern des heutigen Bibliothekgebäudes und suchen nach Lösungen. Auch die Brücke sei in dieser Form nicht zu erneuern. "Nach heutigen Bauvorschriften muss sie 60 Zentimeter höher verlaufen. "Entsprechend kämen wir auch in veränderter Höhe in den Muslen raus", erläutert Ortner.