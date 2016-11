Villingen-Schwenningen Das Idealbild der Frau?

Prägend ist die Sensation der Alltäglichkeiten. Das humoreske bis belustigte Wechselspiel wirbelt auf. Die künstlerischen Materialien kennen keine Grenzen. Schon gar nicht vor Alltagsdingen wie Toastbrot, Stoffen, Holz, Tüten und so ziemlich alle Utensilien aus dem Küchenschrank. Ein leeres Puppenhaus ist aufgebaut, den Inhalt denkt man sich hinein.

"Künstlerinnen räumen auf" nennen die Schafferinnen ihr Motto. Die Ideen der Ausstellerinnen sprühen wie die Modebranche im Frühsommer mit großer Energie. Mode – die gibt es vom Küchenschurz bis zum glamourösen Abendkleid, das für den nächsten großen Auftritt von Madame bereit liegt.

Trotz allem Wandel durch die Jahrzehnte bleiben die Frauen meist kommunikationsfähig. Das zeigt sich auch in Filmen, die auf Monitoren gezeigt werden.

