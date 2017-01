Villingen-Schwenningen Das Hirschgeweih ist wieder da

Der Kopfputz war dem tierischen Hingucker vor dem Lokal vor zwei Wochen abhanden bekommen. Seit den Abendstunden des ersten Weihnachtsfeiertags, erinnert sich Wittkopf, sei der Hirsch plötzlich ohne Schaufeln vor der Gaststätte gestanden. Als das dekorative Tier gestern abgebaut wurde, "haben wir das Geweih unter dem Tier entdeckt", erläutert der Ott-Chef. Über Facebook hatte er an den "Dieb" appelliert und sogar ein Kopf-, pardon Geweih-Geld ausgesetzt. Es ist nicht das erste Mal, dass Dinge verschwinden. Da schrauben Gäste Glühbirnen ab, nehmen Gläser mit oder tragen sogar Schaufensterpuppen hinaus. "Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt", so der Gastronom.