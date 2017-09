Villingen-Schwenningen Das große Kinderfest lockt

Donaueschingen. Er ist der Liebling der Saison und ausgesprochen vielseitig: der Kürbis. Um ihn dreht sich vieles beim Kinderfest des Hotels Öschberghof und des Schwarzwälder Kinderboten in der Öventhütte in Donaueschingen. Am kommenden Sonntag, 1. Oktober, wird in und um die Öventhütte herum jede Menge geboten: Neben einem neuen Spielplatz an der Hütte erwarten die zahlreich erwarteten Besucher eine Hüpfburg, eine Button- und Malaktion, ein Glücksrad und ein XXL-Jenga, bei dem die Gäste ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen können. Ebenfalls beim Kinderfest mit dabei ist natürlich das Kinderbote-Maskottchen Paul Pinguin. Vielleicht hilft er den Kindern ja beim Kürbisschnitzen oder beim Bemalen von Kürbisköpfen für den großen Kürbiscontest?

Der Schwarzwälder Kinderbote erklärt kindgerecht die Welt

Der Schwarzwälder Kinderbote erklärt kindgerecht die Geschehnisse in der Welt. Neben Nachrichten und Sport finden sich in dem 24-seitigen Heft auch Witze, Rätsel, Veranstaltungs-, Buch- und Basteltipps. Der Schwarzwälder Kinderbote ist die wöchentlich erscheinende Kinder-Abonnementzeitung des Schwarzwälder Boten.