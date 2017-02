Villingen-Schwenningen Das große Glück an einem einzigen Tag

VS-Villingen. Was wäre, wenn man nur einen einzigen Tag zu leben hätte? Darüber machen sich in "Nur ein Tag", das aktuelle Kinderstück am Theater am Turm, das Wildschwein (Jan Schuhmacher) und der Fuchs (Antonio Laser) Gedanken, als sie der Eintagsfliege (Evelyn Friedel) beim Schlüpfen zuschauen.