Villingen-Schwenningen Das fahrende Auge sieht alles

Von der B523 her kommend, steuert der Wagen an diesem Montag um die Mittagszeit zielsicher VS an. Das fahrende Auge starrt unverhohlen alles an, neugierige Augen blicken fragend zurück: "Was ist das denn?" Datensammlung auf hohem technischem Niveau.

Doch was passiert mit den unzähligen Momentaufnahmen, die das technische Genie aus Villingen-Schwenningen mitnimmt? Wohin wandern unsere Daten, Bilder von Häusern, Grundstücken, aber auch Autos und Menschen, die gleichzeitig mit dem Kameraauto an diesem Montag in Villingen-Schwenningen unterwegs sind? Die Karten von Here, die auf ganz herkömmliche Weise mithilfe von Satelliten- und Luftbildern sowie den Informationen der Katasterämter erstellt worden sind, werden mit diesen Bildern aufgehübscht. Frühestens ein halbes Jahr später – in diesem Fall also im Mai 2017 – sollen die aufgenommenen Bilder jeweils veröffentlicht werden – "unter anderem in unseren eigenen Diensten wie ›Here Auto‹ für festeingebaute Navigationssysteme", aber in Zukunft auch im Internet unter http://wego.here.com. Und ein bisschen Luft nimmt Kurme Datenschützern und besorgten Bürgern gleich aus den Segeln: "Nummernschilder wie auch Gesichter werden auf diesen Aufnahmen automatisch verpixelt", verspricht er. Außerdem werden die jeweiligen Datenschutzbeauftragten über die Pläne informiert, "bevor wir in einem Bundesland anfangen zu fahren". Und zudem schmückt man sich mit dem Kodex für Geodatendienste, den der Verein Selbstregulierung Informationswirtschaft, den man als einer der Ersten unterzeichnet habe, führt Kurme weiter aus. Dieser erlaubt es auch, der Veröffentlichung zu widersprechen.

Derweil rotiert das fahrende Auge fleißig weiter. Mit den Autos, auf deren Dach eine Kamera und der Laserscanner montiert sind, sammelt das Unternehmen Informationen, um die Karten noch präziser zu machen. Sie sollen im übrigen auch eine wichtige Basis für das angestrebte autonome Fahren sein – das große Eigeninteresse der Automobilkonzerne also liegt auf der Hand. Und irgendwie kommen die Bilder aus VS von diesem Montag wieder hierher zurück: In vier von fünf Autos mit fest eingebauten Navigationsgeräten in Nordamerika und Europa befinden sich bereits heute Karten von Here.