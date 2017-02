Villingen-Schwenningen Das City-Rondell erlebt in diesem Jahr eine Auffrischungskur

VS-Schwenningen. Gegen den Stillstand hilft nur eines: Man muss sich bewegen. Und das gilt laut Rudolf Haselbach, Manager des City-Rondells, auch im Bereich des Einzelhandels. "Wenn wir nicht alle fünf bis sechs Jahre unser Einkaufscenter neu gestalten, dann bleiben wir stehen und die Kunden weg", sagt Haselbach und kündigt eine Vielzahl an Neuerungen in diesem Jahr an.