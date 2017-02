Villingen-Schwenningen Das City Kino ist endlich verkauft

"Es ist noch alles offen", hält sich indes Stephanus-Gemeindeleiter Fredi Irion bedeckt. Die Kirche favorisiere zwar das Gebäude gegenüber als ihren neuen Standort. Zunächst müsse jedoch die Kostenfrage geklärt werden. Fakt ist aber: Im Zuge der Marktplatzsanierung habe die Stadt Interesse am Kirchen-Gebäude angemeldet, sodass die Gemeinde längerfristig raus müsste. Und nicht nur das: Da es – ebenso wie das City Kino – zum Sanierungsgebiet Marktplatz gehört, besitzt die Stadt ein Vorkaufsrecht.

Stadt sieht vom Vorkaufsrechtab

Zur Situation des Stephanus-Bestandsgebäudes könne die Stadt keine Stellung nehmen, sagt Madlen Falke von der städtischen Pressestelle. Dass sie das Vorkaufsrecht beim ehemaligen City Kino nicht in Anspruch nehme, bestätigte Falke hingegen. Der Verkauf des Gebäudes sei bekannt. "Die Stadt hat keine Verwendung dafür. Sie begleitet den Kauf positiv, da er im Sinn der städtebaulichen Zielstellung ist."

Fredi Irion macht zudem deutlich, dass genügend Raumkapazität in der neuen Heimat gegeben sein. "Wir haben Ansprüche, die erfüllt sein müssen", macht Irion deutlich. Denn im bisherigen Gebäude seien nicht nur zwei große Säle, sondern auch Studentenwohnungen und ein Appartement angesiedelt.

Auch wenn Maklerin Irene Tabler im vergangenen Herbst noch betont hatte, dass rund 90 Prozent der Interessenten abreißen wollten, weil eine Sanierung fast unmöglich sei: "Wenn wir das City Kino nehmen, wird es nur umgebaut", sagt der Gemeindeleiter. Die Wohnungen im Obergeschoss müssten erneuert, die Fassade energetisch saniert werden. Der Kinosaal solle sogar erhalten bleiben.

Zu keiner Stellungnahme bereit erklärte sich der ehemalige Kino-Besitzer Hans Müller. Trotzdem wird es gewiss in seinem Interesse sein, das Gebäude endlich veräußert zu haben: In der Vergangenheit hatte er nie einen Hehl daraus gemacht, es so schnell wie möglich an den Mann bringen zu wollen. Es lohne sich einfach nicht, hinein zu investieren und zu sanieren, war stets sein Credo gewesen. 2011 hatte er das Areal erworben.